Manon Marsault et Julien Tanti dévoilent le prénom de leur fille... et lui ouvrent un compte Instagram

Déjà un compte Instagram pour Angelina

Même si elle n'est pas encore née, Angelina a déjà son compte Instagram ! Non, on ne blague pas ! Comme l'a expliqué Manon Marsault en story, elle a utilisé l'ancien compte de son fils Tiago, @tigotantifamily, déjà suivi par plus de 250 000 personnes pour créer celui de sa fille, Tiago ayant désormais son propre compte certifié. Cela explique le fait que le compte de la petite Angelina compte déjà plus de 263 000 abonnés ce vendredi 17 avril au matin.