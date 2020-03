Coralie Porrovecchio enceinte : elle dévoile le nombre de kilos qu'elle a pris

2020 va être une année riche en naissances. Outre la petite fille de Manon Marsault et Julien Tanti, le bébé de Katy Perry et Orlando Bloom, d'Emilie Fiorelli et M'Baye Niang, de Mélanie Dedigama et Vincent, d'Hillary et Giovanny Bonamy, ou encore de Melissa Benoist et Chris Wood, une autre naissance est prévue : celle du bébé de Coralie Porrovecchio et Boubacar Kamara. Après avoir réussi à garder son baby bump secret pendant de longs mois, c'est le 13 février dernier que l'ancienne candidate de Secret Story et des Anges le dévoilait sur Instagram.

Coralie Porrovecchio révèle combien de kilos elle a pris pendant sa grossesse

La pote de Mélanie Da Cruz est en effet enceinte de son premier enfant, qu'elle a avec son fiancé, le footballeur Boubacar Kamara. "Ce qui grandit en moi depuis quelques mois, cette magie, c'est plus grand que tout ce que je ne pouvais imaginer. Ça nous réconcilie sur ce qui est essentiel. Un bonheur incommensurable et certainement le plus beau cadeau que la vie m'a fait jusqu'à présent. Ce bonheur je le souhaite à chaque femme qui se sent prête à être maman. Cette suite de nous qui donne encore plus de sens à l'amour que l'on se porte. Devenir parents et dans quelques mois rencontrer l'amour à l'infini. Une nouvelle aventure commence dans nos vies", écrivait-elle.

Fière de ce nouveau rôle qui l'attend, elle a partagé une photo de son bébé, qui devrait voir le jour en mai 2020. Enceinte de 7 mois, elle a également confié avoir pris "14 kilos" depuis le début de sa grossesse. Quant au sexe du bébé, elle préfère attendre la naissance pour le révéler...