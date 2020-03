Melissa Benoist enceinte de Chris Wood : les stars de Supergirl attendent leur premier enfant

Décidément, c'est la journée des bébés ce jeudi 5 mars. Eh oui, ce n'est pas une, ni deux mais trois stars qui viennent de dévoiler leur grossesse : Manon Marsault et Julien Tanti auront bientôt un deuxième enfant après leur fils Tiago, Katy Perry est enceinte de son premier bébé avec Orlando Bloom et Melissa Benoist va, elle aussi, devenir maman pour la première fois.

Melissa Benoist est enceinte !

C'est sur leurs comptes Instagram que Melissa Benoist et Chris Wood ont annoncé la future naissance de leur premier enfant. Sur une photo, on pouvait voir l'ex-star de The Vampire Diaries qui a récemment repris son rôle de Kaï dans Legacies avec un faux ventre rond. Sur une second image, on peut voir le couple poser avec leurs chiens, l'interprète de Kara Zor-El tenant un petit pull bleu. "La photo est une blague mais l'info est réelle" a posté le futur papa avec un emoji bébé et biberon sur son compte. De son côté, Melissa Benoist a écrit en légende l'image postée : "Un enfant qui ne sera pas un chien arrive très bientôt dans la famille. @christophrwood a toujours été un vieux papa par nature mais maintenant il va l'être vraiment".