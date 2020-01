Legacies saison 2 : la première photo du retour de Chris Wood

Vous l'attendiez, il revient bientôt dans Legacies ! Grand méchant de The Vampire Diaries, Kai Parker va venir (re)semer le trouble à Mystic Falls. Introduit dans la saison 6 de la série portée par Ian Somerhalder et Paul Wesley, le personnage incarné par Chris Wood est responsable de la mort de Jo, la mère biologique de Lizzie (Jenny Boyd) et Josie (Kaylee Bryant). Dans le final de la saison 8 qui marquait la fin de la série, il était enfermé dans un monde parallèle par Bonnie et les jumelles d'Alaric et Caroline.

La première image du retour de Chris Wood

C'est officiel depuis novembre : Chris Wood reprendra son rôle de Kai Parker dans l'épisode 12 de la saison 2 de Legacies qui sera diffusé aux Etats-Unis le 6 février prochain. En plus de dévoiler la première image du retour du mari de Melissa Benoist dans le show, la CW en a également dit plus sur les circonstances de l'apparition du personnage. Dans le résumé officiel, on apprend que Josie, Lizzie et Alaric (Matt Davis) vont se retrouver dans un univers parallèle et faire face à Kai. L'occasion (peut-être) d'en apprendre plus sur la "fusion" ("the merge" en français) : dans le clan Gemini, à 22 ans, les jumeaux doivent subir cette épreuve lors de laquelle l'un des deux sorciers meurt et l'autre devient le leader du clan.

Une venue très attendue depuis la saison 1 de Legacies ! En plus de Matt Davis qui fait partie du casting de la série, trois autres ex-acteurs de The Vampire Diaries ont fait une apparition dans le spin-off : Zach Roerig (Matt), Steven R. McQueen (Jeremy) et Jodi Lyn O'Keefe (Jo). Dans la saison 2, c'est Riley Voelkel vue dans The Originals qui était au programme d'un épisode. De son côté, Ian Somerhalder avait récemment expliqué qu'il adorerait revenir mais pas devant les caméras.

Découvrez dans notre diaporama d'autres photos de l'épisode 12 de la saison 2 de Legacies.