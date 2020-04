Manon Marsault et Julien Tanti : le prénom de leur fille balancé par leur fils Tiago ?

C'est une bonne nouvelle que Manon Marsault et Julien Tanti annonçaient début mars : deux ans après la naissance de Tiago, ils vont avoir un deuxième enfant : "Il est temps pour Tiago de devenir un grand, un grand frère... Un nouveau bébé Tanti va bientôt venir agrandir la famille. Illuminer nos vies, raccourcir nos nuits. Et remplir nos vies de Bonheur". Quelques jours plus tard, ils dévoilaient le sexe du bébé. Après un petit garçon, ils vont désormais avoir une petite fille ! "Une petite princesse va venir agrandir notre famille. Tellement émue et heureuse d'avoir une fille. Il me tarde déjà de la serrer dans mes bras", écrivait la pote de Carla Moreau.

Le prénom de la fille de Julien Tanti et Manon Marsault dévoilé par Tiago ?

Tiago viendrait-il de révéler le prénom de sa petite soeur ? Alors que, en story Instagram, Manon demande au petit garçon comment s'appelle sa petite soeur, il répond quelque chose qui ressemble à "Nina" ou "Ina". "Faut pas le dire, c'est un secret encore, on le dira dans une semaine", réplique alors la jeune maman. Fin mars, dans l'émission Bruno dans la radio (Fun radio), Julien Tanti avait déclaré : "On a trouvé un prénom. Mais si je le balance sans que ma femme soit au courant, le confinement finira mal. La première lettre est un A. Mais je n'en dirai pas plus, sinon je vais finir dans ma voiture." Tiago voulait-il alors dire Anna ? Suspense !

Dans tous les cas, le petit Tiago est ravi d'avoir une petite soeur, comme sa maman l'a fait comprendre : "Il est déjà tellement gentil avec sa petite soeur. Il lui cueille des fleurs. Il lui partage tous les jours ses goûters, ses jouets et même son Tigrou. Il essaie même de lui brosser les cheveux à travers mon ventre". C'est terriblement mignon...