Julien Tanti et Manon Marsault quittent la France pour Dubaï : ils expliquent pourquoi

Décidément, il y aura bientôt plus de stars de télé-réalité résidant à Dubaï qu'à Marseille ! Depuis quelques années, la ville des Émirats arabes unis est la destination préférée des célébrités du petit écran voulant à tout prix s'éloigner de la France. Nabilla Benattia et Thomas Vergara, Jessica Thivenin et Thibault Garcia ou encore Jazz et Laurent y ont déjà posé leurs valises. Au moins, Julien et Manon ne vont pas se sentir seuls !

Ciao la France pour Julien Tanti et Manon Marsault

Ce week-end, Manon Marsault a annoncé via son compte Instagram que sa petite famille a déjà quitté la France pour s'installer à Dubaï. La future maman qui devrait accoucher prochainement d'une petite fille prénommée Angelina a dévoilé être déjà arrivée en ville et que la Tanti family réside pour l'instant dans un hôtel en attendant de pouvoir déménager dans leur maison très prochainement. Une décision qui a surpris certains. La femme de Julien Tanti a expliqué avoir voulu emménager avant la naissance de son deuxième enfant pour éviter tout risque notamment lié à la pandémie de coronavirus.

Pourquoi quittent-ils la France ?

Mais pourquoi avoir décidé de quitter la France pour Dubaï ? "Envie de changement et de nouveautés" a répondu Manon dans sa story, précisant qu'il y a de nombreuses activités familiales à faire en ville. De plus, elle confie qu'elle souhaite que son petit Tiago, deux ans, puisse parler anglais dès son plus jeune âge. "Et il y a la sécurité aussi" a ajouté la future maman. Sur Instagram, Manon Marsault a posté une photo de ce "nouveau départ" avec son amoureux :