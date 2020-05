Coralie Porrovecchio maman : découvrez le sexe et le prénom de son bébé avec Boubacar Kamara

Connue pour ses participations aux émissions de télé-réalité Secret Story ou Les Anges, Coralie Porrovecchio a tourné la page et s'est éloignée des plateaux. Depuis deux ans, elle est en couple avec Boubacar Kamara. Ils se sont même fiancés en février 2019.

Coralie Porrovecchio maman d'un petit garçon

A 24 ans, Coralie Porrovecchio vient de devenir maman pour la première fois comme elle l'a annoncé ce lundi 25 mai sur Instagram. Son bébé avec Boubacar Kamara est né le 23 mai dernier. "Après 24 ans d'existence j'ai enfin rencontré l'amour de ma vie que j'attendais depuis si longtemps .Je n'ai pas les mots pour vous expliquer combien je me sens enfin complète et que ce petit bébé si parfait était la seule chose qui manquait à ma vie." écrit l'ex-candidate de Secret Story sur son compte en légende d'une photo où elle pose aux côtés de l'heureux papa tenant leur bébé dans ses bras.

Quant au prénom ? Le footballeur et l'influenceuse ont choisi Leeroy comme le dévoile Coralie Porrovecchio. "Leeroy, maman sera toujours là pour toi et te fais la promesse de te chérir et de t'aimer jusqu'à son dernier souffle. Merci la vie. Je t'aime mon fils" écrit la star. De son côté, Boubacar Kamara a fait une jolie déclaration à sa chérie. "Je ne te remercierai jamais assez my love de m'offrir le plus beau cadeau du monde avec la naissance de notre fils !! Tu as été si forte, je suis tellement fier de toi, je t'aime... et je vous aime tous les deux désormais !" a écrit la star du foot qui évolue à l'Olympique de Marseille. Coralie Porrovecchio et son chéri ont décidé de ne pas montrer le visage de leur fils et la jeune maman a déjà expliqué sur Instagram Stories qu'elle n'ouvrira pas de compte Insta pour son bébé.