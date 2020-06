Mélanie Dedigama maman : elle annonce la naissance de sa fille et dévoile son prénom

Mélanie Dedigama a accouché !

La grande famille de télé-réalité ne cesse de s'agrandir ! Alors que Julie Ricci a donné naissance à son deuxième enfant et Manon Marsault et Emilie Fiorelli attendent un deuxième bébé, Rym (La Villa des Coeurs Brisés 5) et Hillary sont enceintes de leur premier.

Mélanie Dedigama l'était aussi jusqu'à ce samedi 13 juin 2020. Eh oui, la gagnante de La bataille des couples 2 a accouché d'une petite fille la semaine dernière (elle n'a pas partagé la nouvelle tout de suite) : "c'est très émus et remplis d'émotions qu'avec @vinclrq nous vous présentons NAYA notre fille qui est née à 38 SA +4 jours à 3,550kg et 51 cm, qui se porte à merveille et qui nous comble de bonheur et d'amour ", a-t-elle annoncé sur Instagram.