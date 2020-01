Cloé (Les Anges 12) et Sébastien en couple : ils officialisent ❤️

Comme chaque année, des couples se sont formés dans Les Anges 12 et si la relation de Virgil & Chani et celle d'Eddy et Fred sont toujours d'actualité, ce n'est pas le cas pour celle de Yumee et Illan. Une autre histoire d'amour perdure depuis le tournage de l'émission de NRJ 12 : il s'agit de... Sébastien Pinelli et Cloé, l'ex de Virgil. Cette info n'est pas une surprise pour tout le monde puisque les deux candidats sont inséparables sur les réseaux sociaux en ce moment, mais pour ceux qui n'étaient pas encore au courant, ils ont officialisé leur couple.

"Je suis une femme comblée"

C'est sur Instagram que Cloé et Sébastien ont confirmé être ensemble, avec de belles déclarations romantiques : "Si aujourd'hui, j'ai ce sourire c'est grâce à toi. Après avoir vécu ce début d'idylle rien que pour nous il est temps pour moi de vous confirmer que j'ai bel et bien retrouvé l'amour dans les bras de @sebastien_pinelli depuis quelques semaines et si j'avais tout pour être heureuse désormais je suis une femme comblée."

L'ex-candidate de La bataille des couples 2 poursuit : "J'ai vécu une aventure incroyable dans les anges 12 mais ce qu'elle m'a apporté de plus beau et de plus précieux c'est toi ! Après ma dernière rupture, difficile de croire à nouveau en l'amour mais quand je te regarde, je ne vois que ça. Pour le meilleur et pour le pire ? Sache que le pire c'est sans toi, alors que la vie me laisse le plus longtemps possible près de toi . Je t'aime."