Eddy (Les Anges 12) en couple : il présente son petit ami sur Instagram

Depuis sa rupture avec Smaïl de La Villa des Coeurs Brisés 2, Eddy reste trÚs discret sur sa vie sentimentale. Est-il célibataire ou en couple ? Eh bien, surprise puisque le meilleur ami d'Anaïs Camizuli a aujourd'hui décidé d'en dire plus à ce sujet. Pour preuve, le candidat des Anges 12 n'est plus un coeur à prendre comme il l'a annoncé en dévoilant une photo de lui et de son chéri.

Eddy a rencontré son petit ami Fred sur le tournage des Anges 12