Julie Ricci maman, elle a accouché de son deuxième enfant : "On vous le présente bientôt" 👶

Julie Ricci et Pierre-Jean Cabrieres parents pour la deuxième fois !

Carnet rose pour Julie Ricci et son mari Pierre-Jean Cabrieres ! C'est sur Instagram que les heureux parents ont annoncé la naissance de leur deuxième petit garçon, dont on ne connait pas encore le prénom : "merci pour tous vos messages. Ca a été un peu long, on vous le présente très bientôt", a posté la maman de Gianni en story ce mercredi 10 juin 2020.

De son côté, le papa a partagé le même genre de message aussi en story : "ça a été un peu long, mais tout s'est bien passé. On vous le présente très bientôt." La petite famille s'est donc agrandie un an et demi après l'arrivée de Gianni (en septembre 2018), félicitations ! On a hâte de voir sa petite tête !