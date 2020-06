Emilie Fiorelli enceinte de M'Baye Niang : elle dévoile le sexe de leur bébé

Alors que Charlène (Secret Story 11) et Coralie Porrovecchio ont accouché de leur premier enfant, Emilie Fiorelli, elle, est enceinte de son deuxième bébé. Sa petite famille avec M'Baye Niang va bientôt s'agrandir et c'est au mois de février qu'elle a annoncé la grande nouvelle sur Instagram : "C'est avec beaucoup d'émotions que nous vous annonçons que Louna va devenir grande soeur cette année. Voilà la raison principale de mon absence et silence ces derniers temps. Pour tout vous dire mes débuts de grossesse ne sont jamais faciles."

It's a...

Aujourd'hui, la gagnante de Secret Story 9 dévoile une autre surprise à ses abonnés : le sexe de son futur bout de chou. Pour savoir si Emilie Fiorelli est un enceinte d'un petit garçon ou d'une petite fille, M'Baye Niang et elle ont décoré une cage de football avec des ballons rose et bleu, comme on peut le voir sur une photo Instagram. Les parents de Louna ont ensuite publié une vidéo dans laquelle le sportif shoote dans un ballon de foot qui explose en plein vol et laisse apparaître une fumée... bleue ! Emilie Fiorelli attend donc un petit garçon et Louna va avoir un petit frère !