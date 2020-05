Charlène (Secret Story 11) et Benoît parents, ils dévoilent le prénom de leur bébé

Carnet rose ! Charlène et Benoit sont devenus parents pour la première fois ! C'est sur les réseaux sociaux que les deux candidats de Secret Story 11 ont annoncé la bonne nouvelle, dévoilant au passage le prénom de leur fils : "Ce mardi 19 mai à 21h50 tu m'as donné avec pleins de courage ce qu'il y a de plus chère au monde, mon petit garçon, THYAM @charlene_lemer.", a annoncé Benoît, dévoilant plusieurs photos avec son bébé. "Bienvenue mon doudou Thyam, c'est un bonheur indescriptible que de devenir parent et père d'un petit garçon que j'aime déjà plus que tout ! Merci pour tous vos messages et votre patience, tout s'est superbement bien passé nous sommes sur notre nuage. Je vous aime mes amours."

Charlène et Benoit parents pour la première fois !

De son côté, Charlène a elle aussi affiché son bonheur et sa fierté d'être devenue maman : "Quand la vie prend tout son sens depuis ce mardi 19 mai à 21h50. Bienvenue mon fils, mon amour de Thyam, un bonheur indescriptible, papa et maman t'aiment tellement si fort !!! Merci à tous pour vos messages, tout s'est bien passé, nous sommes sur un petit nuage. Merci mon amour @benoitdouady, tu es merveilleux, je t'aime".

Les candidats de Secret Story 11 présentent leur fils

C'est en novembre dernier que le couple qui a participé à Secret Story 11 avait annoncé la grossesse de Charlène : "Voilà plus de 5 ans et demi que je partage ma vie auprès de l'homme qui me rend la plus heureuse au monde et je suis si fière de lui donner bientôt un nouveau rôle, celui d'être papa", écrivait-elle. De nombreux internautes ont félicité le couple, dont des candidats de Secret Story. Parmi eux, Mélanie Dedigama, qui se prépare elle aussi à devenir maman, Barbara Opsomer, Kamila, Noré, Alain Rocben, Emilie Fiorelli, Anaïs Camizuli ou encore Mélanie Martial, qui sont toutes les 3 devenues mamans.