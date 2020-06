Fanny Salvat revient sur sa rupture avec Nani : "Elle n'a pas su me donner ce dont j'avais besoin"

Depuis le tournage de La bataille des couples 2, pas mal de couples se sont séparés, contrairement à Mélanie Dedigama et Vincent, qui attendent leur premier enfant, comme Maxime et Alizée (Pékin Express 2020). Quels anciens candidats ne sont plus ensemble ? Il y a Julia Morgante et Bastien, Fidji Ruiz et Dylan Thiry, Cloé et Virgil (Les Anges 12), Inès et Oussama et Nani et Fanny Salvat. La (double) rupture des deux filles a surpris tout le monde puisqu'elles étaient reparties fiancées de l'émission de TFX.

"Nani n'est pas une personne toxique"

Eh oui, Fanny et Nani se sont remises en couple après leur première rupture, mais ça n'a pas fonctionné. Elles n'avaient pas les mêmes projets, mais certains internautes pensent surtout que Nani était "toxique" pour l'ex-candidate des Marseillais South Africa. Qu'en pense Fanny Salvat ?

"Nani n'est pas une personne toxique. C'est dommage de penser ça, parce que ça salit aussi ma relation de trois ans", a-t-elle expliqué à Gossip Room, avant de préciser : "Elle n'a pas su me donner ce que j'avais besoin et c'est tout. Après, je pense que notre rupture, ça nous regarde que toutes les deux. Je ne dirai jamais du mal de Nani mais je ne dirai pas non plus toutes les éloges que je disais avant."

Les raisons de leur rupture

Ce n'est pas la première fois que Fanny se confie sur sa rupture avec Nani. En interview avec Sam Zirah, l'ex de Vivian Grimigni donnait plus de détails sur les raisons de leur séparation : "On n'avait plus d'alchimie, on ne parlait plus beaucoup. Je passais plus de temps avec ma famille et elle avec ses amis. On ne passait plus de moment à deux (...) On a donc décidé de faire un break pour voir où on en était au niveau de nos sentiments. On s'est dit qu'on ne pouvait pas tout jeter en l'air parce qu'on était tombées dans la routine des trois ans. Du coup, on a réessayé, mais jusqu'en février, ce n'était pas possible."