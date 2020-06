Alizée (Pékin Express 2020) et Maxime bientôt parents, ils dévoilent le sexe de leur bébé

Après Naoil et Camille Schneiderlin, toutes deux candidates de Koh Lanta, sont enceintes, une autre candidate de télé a annoncé la grande nouvelle le 10 mai dernier : Alizée est enceinte de Maxime Langlais ! Ceux qui ont participé à Pékin Express 2020 (Pékin Express : Retour sur la route mythique) attendent donc leur premier enfant ! "Le plus beau secret que l'on garde depuis 4 mois... Aucun mot ne peut exprimer le bonheur que la vie nous offre. Cette année s'annonce pleine de changements". Impatient de devenir papa, Maxima ajoutait : "Notre vie va changer ! Pour notre plus grand bonheur nous allons être parents. LE ou LA petite rousse avec les yeux bridés dont nous avons toujours rêvé va débarquer et il/elle est made in Chalong ! En 2008, si on m'avait dit que 11 ans plus tard, je serai marié et bientôt père de l'enfant d'Alizée, jamais je ne l'aurai cru, merci la vie, merci à biche de me donner tant".

Petit roux ou petite rousse pour Maxime et Alizée ?

Ce dimanche 31 mai, ils ont révélé s'il s'agira d'un petit roux ou d'une petite rousse... et "c'est une petite rousse", comme l'a annoncé la future maman, vue dans La bataille des couples sur TFX, rayonnante de bonheur malgré un début de grossesse difficile ! "Une mini Bibiche va débarquer Johnny", a écrit Maxime, dévoilant une photo de lui avec Alizée et des biscuits sur lesquels est écrit "c'est une fille !". Conçue pendant le tournage de Pékin Express 2020, cette petite fille devrait voir le jour à l'automne 2020...