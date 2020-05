Alizée (Pekin Express 2020) enceinte : elle se confie sur son début de grossesse difficile

Maxime et Alizée bientôt parents

Dans cinq mois environ, Maxime et Alizée de Pékin Express 2020 accueilleront leur première enfant ! C'est le 10 mai 2020 que les futurs parents ont annoncé la grande nouvelle : "Le plus beau secret que l'on garde depuis 4 mois aucun mot ne peut exprimer le bonheur que la vie nous offre. Cette année s'annonce pleine de changements", a posté l'ex-candidate de La bataille des couples 2 sur Instagram. De son côté, Maxime Langlais a écrit : "Biche me l'a annoncé le 14 Février, et c'est à mon tour de vous l'annoncer ! Notre vie va changer ! Pour notre plus grand bonheur nous allons être parents."

Un joli cadeau de Saint-Valentin

Alizée et Maxime gardent donc le secret depuis le mois de février. On est quand même curieux de savoir comment la future maman a révélé sa grossesse à son mari : "Le 14 février au matin, je l'ai réveillé avec le test de grossesse dans la main", a-t-elle confié avant de faire une révélation un peu plus triste : "Cette grossesse a une saveur toute particulière, ayant fait une fausse couche avant celle-ci. L'annonce s'est faite avec beaucoup de recul."