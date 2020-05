Camille (Koh Lanta) enceinte de son deuxième enfant avec Morgan Schneiderlin

Posant dans les bras l'un de l'autre, Camille et Morgan Schneiderlin se sont affichés ultra mignons sur les deux photos annonçant qu'ils attendent un deuxième enfant. Ceux qui sont déjà parents de Maé, dont ils avaient dévoilé une première photo bébé en octobre 2018, quelques jours après l'accouchement, se sont ainsi montrés l'une debout, dévoilant son joli baby bump, et l'autre à genou devant elle, puis tous les deux enlacés au côté de leur premier enfant.

"Oops we did it again. Baby number 2 is coming #Schneiderlinfamilyisgrowing" s'est réjouie Camille, son mari qui joue à Everton FC avouant lui aussi être impatient : "J'ai hâte de t'accueillir dans notre famille. Je t'aime Camille". Pour rappel, l'ex joueur de Manchester United ou encore de Strasbourg avait fait sa demande en mariage en 2016. Mariés et parents, ils agrandissent donc encore un peu leur belle famille.

Ils s'étaient rencontrés grâce à Koh Lanta

Il y a quelques mois, en février 2020, Camille Schneiderlin avait raconté à TV Mag que c'est grâce à Koh Lanta qu'elle et son époux se sont rencontrés. "L'émission a contribué à ma rencontre avec mon mari Morgan puisqu'il m'a découvert en apprenant qu'une jeune Alsacienne participait à Koh Lanta" avait-elle ainsi avoué, "Sans ça, nous ne nous serions peut-être jamais croisés".

C'est via les réseaux sociaux, après avoir appris qu'elle participait à l'émission animée par Denis Brogniart, qu'il l'avait contactée : "(Sans Koh Lanta, ndlr) il ne m'aurait pas vu et n'aurait pas fait la démarche de me chercher sur les réseaux sociaux et de me contacter ! C'est comme ça que notre relation a commencé donc merci Koh Lanta et merci la vie !".