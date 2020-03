Sandrine (Koh Lanta 2017) maman : elle a accouché de son bébé, Denis Brogniart la félicite

Un bébé dont ALP a même dévoilé le sexe et le prénom. "La famille #KohLanta s'agrandit ! Toutes nos félicitations à @SandrineKLF pour la naissance de sa petite Jodie mercredi dernier" a ainsi tweeté la prod, précisant le poids de la fille de Sandrine et le fait que toutes deux sont en bonne santé : "2Kg630 de bonheur ! Maman et bébé se portent bien".

Denis Brogniart la félicite

Le présentateur phare du programme d'aventures a rapidement réagi à la bonne nouvelle. Denis Brogniart, qui a récemment confié que cette année il y aurait deux saisons de Koh Lanta, a ainsi félicité la maman pour son accouchement. Très content de la naissance du bébé, il a tendrement écrit sur Twitter : "Très heureux pour toi Sandrine ! Prenez bien soi. De vous toutes les 2 avec Jodie ! Je t'embrasse".