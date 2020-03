Tiffany (Les Anges 12) annonce sa rupture avec Raphaël Pépin !

Après sa rupture avec Coralie Porrovecchio, aujourd'hui enceinte de son premier enfant, Raphaël Pépin a eu du mal à retrouver l'amour, ou du moins à retrouver quelqu'un. Il aura fallu attendre sa rencontre avec Tiffany dans Les Anges 11 pour que les choses changent : les deux candidats se sont mis en couple et leur relation a même duré après le tournage. Ils se seraient apparemment séparés par la suite, mais auraient décidé de se laisser une seconde chance comme l'a laissé entendre Tiffany sur Instagram.

C'est fini entre Raphaël Pépin et Tiffany

Aujourd'hui, l'ex-candidate de Koh Lanta, à retrouver bientôt dans Les Anges 12, et Raphaël Pépin se font très discrets sur les réseaux sociaux : les internautes peuvent suivre leur couple sur les comptes de leurs potes de télé. Ils étaient donc encore ensemble aux dernières nouvelles, mais... ce n'est plus le cas à l'heure actuelle. Non, non, ce n'est pas une blague ! C'est Tiffany elle-même qui a annoncé leur rupture sur Instagram : "Game over. Ne vous posez plus de questions, ma relation avec Raphaël est terminée. Une page se tourne aujourd'hui."

La candidate des Anges 12, dont la diffusion a été suspendue à cause du Coronavirus, n'a pas donné les raisons de leur séparation, mais au vu de son message, on se doute que ça n'a pas été une décision facile à prendre. De son côté, Raphaël Pépin ne s'est pas du tout exprimé sur sa séparation.