Les Anges 12 : la diffusion suspendue à cause du Coronavirus

En plus des séries, comme Demain nous appartient, Un si grand soleil, Plus belle la vie et on en passe, et les films, les émissions télé sont elles aussi impactées par les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le Coronavirus. Pour preuve, Cyril Hanouna va désormais présenter TPMP de chez lui et les tournages de la nouvelle saison de Pékin Express, Love Island, Ninja Warrior et Les apprentis aventuriers 5 (intitulée avant Moundir et les apprentis aventuriers 5) ont été interrompus. Les chaînes changent aussi leurs grilles de programmation.

La diff des Anges 12 interrompue sur NRJ 12

On sait déjà que Un si grand soleil n'est plus diffusée sur France 2, mais on apprend aujourd'hui que NRJ 12 a décidé de suspendre la diffusion des Anges 12, "pour des problématiques de livraison des épisodes" à cause du Covid-19, à partir du lundi 23 mars 2020. À la place, la chaîne rediffusera la saison 5 des Anges en Floride, marquée par la rencontre entre Nabilla Benattia et Thomas Vergara, aujourd'hui mariés et parents d'un petit garçon, et le célèbre "Non, mais allô quoi" de la présentatrice de Love Island.

Mais rassurez-vous, comme la assuré NRJ 12 à PRBK, les épisodes inédits des Anges 12 reprendront une fois que tout sera rentré dans l'ordre ! Malheureusement, ça peut être dans deux semaines, comme dans trois, comme dans plusieurs mois. Courage à tous !!!