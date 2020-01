Mélanie Dedigama enceinte de son premier enfant : sa grande annonce pour fêter 2020 🍼

Les candidates de télé-réalité sont de plus en plus nombreuses à devenir mamans. La liste est d'ailleurs déjà longue entre Jessica Thivenin, Manon Marsault, Carla Moreau, Anaïs Camizuli, Nabilla Benattia, Emilie Fiorelli, Mélanie Da Cruz, Jesta, Julia Paredes, Charlène (Secret Story 11), Barbara Lune ou encore Hillary (Les Anges 11). Et elle va s'agrandir puisque Mélanie Dedigama a annoncé être enceinte de son premier enfant le 1er janvier 2020. Un secret qu'elle et son chéri ont gardé pendant plusieurs mois.

"J'ai pris 10 kg de bonheur"

C'est sur Instagram les grands gagnants de La bataille des couples 2 ont partagé la grande nouvelle : "Pour cette belle et nouvelle année qui commence nous avons décidé avec @vinclrq de vous annoncer que j'ai pris 10kg de bonheur et que je ne peux plus cacher mon bidon car ça devient beaucoup trop compliqué. Au début je ne le savais pas et je voyais les articles défiler je rigolais toute seule... Et puis j'ai fini par avoir quand même quelques doutes et coucou les kilos, les nausées, les insomnies, les hormones en feu et tout ce qui va avec", a écrit Mélanie Dedigama en légende d'une photo sur laquelle on peut voir son ventre arrondi.