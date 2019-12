Fanny Salvat et Nani de nouveau en couple : "Et si on se laissait une seconde chance ?"

Fanny Salvat et Nani réconciliées

Fanny Salvat et Nani se sont fiancées dans La bataille des couples 2 et alors que tout semblait aller pour le mieux entre elles, l'ex-candidate de La Villa des Coeurs Brisés 3 a surpris tout le monde en annonçant leur rupture. C'est en pleurs qu'elle a partagé la mauvaise nouvelle : "J'ai pris la décision d'arrêter là (...) J'avais de l'espoir. Je pensais qu'on allait se reconstruire, qu'on pouvait y arriver. On n'avait pas les mêmes attentes. Je ne ferai plus jamais partie de sa vie." Sauf que vous connaissez l'expression, "ne jamais dire jamais".

Pour preuve, Fanny Salvat et Nani ont repris contact et on dirait bien qu'elles aient décidé de se remettre en couple. Celle qui était en plein doute il y a quelques jours a posté une photo récente d'elle et de son ex, très souriantes, sur Instagram avec en légende : "Et si on se donnait une seconde chance ? ❤️" Le message est plutôt clair non ?