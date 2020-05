Fanny Salvat séparée de Nani : elle dévoile enfin les raisons de leur rupture

Comme dit Frederic Beigbeder dans son bouquin, "l'amour dure trois ans". Si ce n'est pas le cas pour tous les couples, ça l'est pour Fanny Salvat et Nani : elles se sont séparées après trois ans de relation. Les deux candidates se sont pourtant fiancées dans La bataille des couples 2, mais l'après tournage a été plus compliqué que prévu à gérer. C'est en novembre dernier que Fanny Salvat a annoncé leur rupture avant de dévoiler leur réconciliation un mois plus tard.

"On n'avait plus d'alchimie"

Seulement voilà, cette seconde chance n'a pas fonctionné : "Il n'y a plus de nous", a révéler l'ex-candidate des Marseillais South Africa en février 2020. Que s'est-il passé pour en arriver à cette décision ? Fanny Salvat a accepté de donner des détails sur sa rupture avec Nani en interview (virtuelle) avec Sam Zirah : "Depuis quelques mois, on n'avait plus d'alchimie, on ne parlait plus beaucoup. Je passais plus de temps avec ma famille et elle avec ses amis. On ne passait plus de moment à deux. Un soir on a parlé pour voir ce qu'on voulait. On a donc décidé de faire un break pour voir où on en était au niveau de nos sentiments."

Avec cette pause dans leur couple, Nani et Fanny se sont rendues comptes "qu'il y avait toujours de l'amour" : "On s'est dit qu'on ne pouvait pas tout jeter en l'air parce qu'on était tombées dans la routine des trois ans. Du coup, on a réessayé, mais jusqu'en février, ce n'était pas possible."

"Je ne me reconnaissais plus"

Fanny Salvat confie ensuite que le fait d'avoir été inséparables pendant plus de deux ans a joué dans la fin de leur couple : "Et puis moi, j'ai ouvert mon institut. J'avais d'autres projets, je n'avais pas que mon couple comme projet. Ça nous a un peu éloigné (...) On est tombé dans une routine, on n'avait plus grand chose à se raconter. On ne se faisait plus rire."

L'ex de Vivian Grimigni confirme ensuite que la décision de rompre vient d'elle car elle ne se reconnaissait plus dans cette relation : "Nani, c'est une personne très droite. Elle ne fait aucune erreur, elle est très carré et moi, je suis plus borderline. J'adore sortir, faire la fête, rencontrer de nouvelles personnes alors que Nani n'est pas très sociable (...) Je me reconnaissais plus parce que j'étais devenue insociable, je ne sortais plus avec mes amis. J'étais devenue casanière alors que je ne le suis pas du tout (...) Je me suis lassée parce qu'on n'avait pas les mêmes attentes."