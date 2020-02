Fanny Salvat annonce sa nouvelle rupture avec Nani : "Il n'y a plus de nous"

En novembre 2019, Fanny Salvat a surpris pas mal de monde en annonçant sa rupture avec Nani, avec qui elle s'était fiancée dans La bataille des couples 2 : "Avec Nani, ça ne va pas et j'ai pris la décision d'arrêter là. J'ai besoin de me reconstruire, d'évoluer (...) Je pleure et je doute (...) J'avais de l'espoir. Je pensais qu'on allait se reconstruire, qu'on pouvait y arriver. On n'avait pas les mêmes attentes." Et alors que l'ex-candidate des Marseillais South Africa assurait ne pas revenir en arrière, elle a finalement laissé une seconde chance à son histoire avec sa petite amie.

"C'est dur de s'avouer un échec de plus"

Fanny Salvat et Nani sont donc de nouveau en couple depuis le mois de décembre, mais certains internautes se demandent si elles étaient toujours ensemble au vu de leur discrétion sur les réseaux sociaux. Eh bien, il semblerait que non si l'on en croit l'un des derniers post Instagram de l'ex de Vivian Grimigni : "Il n'y a plus de nous", a-t-elle écrit en légende d'une vidéo où elle confie son envie de "vivre" : "Je sors de mon silence. Celui-ci était long, je l'avoue. Je m'en excuse, mais j'avais besoin de prendre ce recul là pour connaître mes bonnes réponses, me retrouver pour savoir qui je voulais être."

Fanny Salvat explique ensuite : "Un jour, on m'a dit que l'amour est un acte barbare, ça je peux vous le confirmer. La peur de l'échec n'est pas la solution, on le sait (...) On pense tout connaître de l'amour, mais je pense qu'on se trompe tous. Aujourd'hui, une grande remise en question a été faite. Beaucoup de questions se sont posées (...) Ces derniers mois, je me suis sentie totalement perdue (...) Je souhaite vivre. C'est dur de s'avouer un échec de plus. Ça m'a quand même fait grandir, je tourne une page."