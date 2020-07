Hillary maman : elle annonce la naissance de son bébé avec Giovanni !

Hillary a accouché

Après Mélanie Dedigama et Coralie Porrovecchio, c'est au tour de Hillary de devenir maman pour la première fois ! Le 21 juin, l'ex-candidate des Anges 11 annonçait arriver à terme dans 5 jours, le 27 juin, elle confiait être à J+1 : depuis, elle a totalement disparu des réseaux sociaux. Ses abonnés ont rapidement pensé qu'elle est partie direction la clinique pour accoucher. Eh bien, ils ont vu juste puisque Hillary a bien donné naissance à son premier enfant avec son chéri Giovanni Bonamy.

A-t-elle accouché d'un petit garçon et d'une fille ? Les amoureux ont souhaité garder le secret jusqu'au jour J : ils ont donc annoncé avoir eu un petit garçon : "je suis heureuse de vous présenter notre fils Milo ❤️ né le 01/07/2020 et pèse 3,6kg. Cette photo d'une maman et son fils faisant le peau à peau à la naissance 🥰 représente l'amour, le bonheur, je n'ai pas de mots pour vous dire ce que mon coeur ressens aujourd'hui."

L'ex-candidate de La bataille des couples ajoute : "Je suis la femme la plus heureuse du monde avec un fiancé qui a été là chaque seconde dans cette aventure, qui m'a donné tout le courage nécessaire à faire de notre fils une merveille et un accouchement merveilleux. Ma famille s'est agrandi .. bienvenu mon fils dans cette belle aventure qui s'appelle la vie ❤️ Dès aujourd'hui je me battrais pour toi, pour nous ... je t'aime prince Miloboy."