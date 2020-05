Gabano (La Villa des Coeurs Brisés 3) explique pourquoi il a arrêté la télé-réalité

"J'avais besoin de me retrouver"

Tout a commencé dans Les Princes de l'amour 3 pour Gabano Manenc. Le candidat a ensuite enchaîné avec Les Marseillais & Les Ch'tis VS Le reste du monde, Les Princes de l'amour 4, Les Marseillais VS Le reste du monde puis avec La Villa des Coeurs Brisés 3. Depuis son passage dans l'émission de TFX, il s'est éloigné des radars et n'a pas refait de programme. Comment ça se fait ?

"J'avais besoin de prendre un peu de recul, j'avais peut être trop fait de télé, j'étais fatigué. J'avais besoin de me ressourcer, de passer du temps avec ma famille. Ca m'a fait du bien. Je me sentais peut-être plus dedans. Parfois, il vaut mieux faire des pauses que continuer à faire de la télé et à faire n'importe quoi. J'avais besoin de me retrouver. (...) J'en ai peut-être trop fait, j'étais vraiment fatigué", explique Gabano en interview avec Sam Zirah.

L'ex de Vanessa Lawrens et Nadège Lacroix confie ensuite qu'il a aussi pris la décision d'arrêter la télé-réalité pour sa fille Marilou : "Je passais tout mon temps dans les trains, les avions, les soirées et les bookings. J'étais épuisé et puis, je me suis rendu compte que ma fille était en train de grandir. Je ne la voyais pas. Je ne voulais pas la revoir à 14 ans. Du coup, j'ai passé les deux dernières années avec elle."