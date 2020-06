Elsa Dasc et Arthur Venset : un deuxième mariage pour le couple

Sept mois après leur premier mariage, Elsa Dasc et Arthur Venset se sont dit oui pour la deuxième fois ce week-end ! La nouvelle cérémonie, moins intime que la première, a été organisée dans un lieu magnifique et les heureux mariés n'ont pas manqué de partager ce moment sur leurs comptes Instagram. On a pu voir Anthony Matéo (La Villa des Coeurs Brisés 5) et sa chérie Clémence parmi les invités.

Elsa Dasc et Arthur Venset mariés pour la deuxième fois

Elsa Dasc et Arthur Venset mariés pour la deuxième fois

Elsa Dasc et Arthur Venset mariés pour la deuxième fois

Elsa Dasc et Arthur Venset mariés pour la deuxième fois

Elsa Dasc et Arthur Venset mariés pour la deuxième fois

Anthony Matéo (La Villa des Coeurs Brisés 5) et Clémence invités au mariage d'Elsa Dasc

Elsa Dasc et Arthur Venset mariés pour la deuxième fois

"Je l'aime trop mon mari" Une fois la pression redescendue et ce beau moment passé, Elsa Dasc s'est confiée sur son deuxième mariage dans sa story Instagram : "un grand merci à tout le monde, pour tous vos messages. Un merci à tous mes amis, d'avoir été présents, à mes parents (...) C'était ouf vraiment. Je n'arrive pas à l'expliquer, c'est un truc que j'ai vécu à 100%. J'étais dans ma bulle, je n'ai pas touché à mon téléphone une seule fois. J'ai trop kiffé, c'est un moment que je n'oublierai jamais. Je l'aime trop mon mari, il est trop beau."