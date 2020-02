Anthony Matéo (La Villa des coeurs brisés 5) en couple avec Clémence, il officialise

Après être sorti avec Marine Boudou, Anaïs Camizuli, Kim Glow, Jessy Errero, Hillary ou encore Emma, avec qui il a participé à La Bataille des Couples 2 dernièrement, Anthony Matéo peinait à rencontrer l'amour. C'est pourquoi il décidait de participer à La Villa des coeurs brisés 5 avec la problématique suivante : "On ne m'aime pas pour les bonnes raisons". Mais avant même d'avancer dans son coaching avec Lucie, le candidat de télé-réalité tombait sous le charme d'une nouvelle : Clémence. Alors qu'il fait tout son possible pour tenter de la séduire, celle-ci est également courtisée par Théo. Qui va-t-elle choisir ?

Anthony Matéo en couple avec Clémence ?

Eh bien on a la réponse, et elle n'est pas très surprenante. Il y a plusieurs jours, Anthony se montrait très amoureux sur les réseaux sociaux, sans pour autant dévoiler l'identité de celle qui faisait battre son coeur. Néanmoins, il laissait un indice via la lettre "C"... Mieux encore, Clémence postait de son côté la photo d'une bague de fiançailles. Serait-ce Anthony qui l'a demandée en mariage ?

Le candidat de La Villa officialise sur Instagram

Alors qu'ils ne sont même pas encore en couple dans La Villa des coeurs brisés 5, le Marseillais vient d'officialiser son couple avec Clémence ! Il a en effet partagé une vidéo d'eux deux ensemble : "Mon évidence... je ne peux plus le cacher, je suis fou de toi, merci de faire ressortir le meilleur de moi même et de me rendre si heureux... j'aurais jamais pensé vivre ça et te rencontrer dans cette aventure. Je vis un rêve éveillé et je t'aime inconditionnellement", écrit-il.