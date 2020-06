Coralie Porrovecchio maman : elle dévoile une photo de son fils Leeroy 👶

AprÚs sa rupture avec Raphaël Pépin, Coralie Porrovecchio a retrouvé l'amour avec le footballeur Boubacar Kamara. Elle est en couple avec lui depuis deux ans et cette histoire semble bien partie pour durer puisque le sportif et l'ex-candidate de télé-réalité se sont fiancés en février 2019 et viennent de devenir parents pour la premiÚre fois. C'est le 23 mai que le petit Leeroy est né : "Je n'ai pas les mots pour vous expliquer combien je me sens enfin complÚte et que ce petit bébé si parfait était la seule chose qui manquait à ma vie", a confié la jolie belge sur Instagram.

"Mon petit bonheur Ă moi"

Quelques jours aprĂšs son accouchement, Coralie Porrovecchio a postĂ© une photo sur laquelle on aperçoit un peu plus son fils : "Mon petit bonheur à moi, Leeroy", a-t-elle Ă©crit en lĂ©gende. Une premiĂšre photo souvenir qui plaĂźt beaucoup aux abonnĂ©s de l'ex-candidate des Vacances des Anges 2 : "il a l'air magnifique", "wooo magnifique photo, fĂ©licitations !", "vous ĂȘtes trop beaux", "trop mignon", "il a l'air vraiment trop mignon", "ooooh je fonds, c'est trop mignon. Plein de bonheur", peut-on lire en commentaires. MĂ©lanie Martial a elle aussi postĂ© un petit message juste avec des Ă©moji coeur.