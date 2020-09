Vincent Queijo et Rym parents pour la première fois : ils annoncent la naissance de leur fille !

"Je l'ai vu me donner le plus beau cadeau du monde"

De son côté, Vincent Queijo a lui partagé avec joie l'arrivée de sa petite princesse dont le prénom n'a pas encore été dévoilé : "Je ne réalise pas trop encore, je réaliserai quand on sera à la maison. (...) Je veux juste passer ce message à ma femme, qui est encore à la maternité, que je vois avec un amour incommensurable. Je l'ai vu me donner le plus beau cadeau du monde. Cette femme est d'une ténacité et une guerrière sans nom."

Une excellente nouvelle ! L'autre bonne nouvelle est que l'enfant pourra assister au mariage de ses parents, prévu pour 2022. En attendant, les messages de félicitations, de la part de leurs proches comme Vivian Grimigni ou encore Thomas (La Villa des Coeurs Brisés 5) fusent !