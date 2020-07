Vincent Queijo et Rym bientôt parents pour la première fois : ils dévoilent le sexe de leur bébé 👶

Qui aurait cru que Vincent Queijo allait devenir papa aussi vite ? Un peu comme Julien Tanti et Kevin Guedj, le candidat s'est fait connaître pour ses talents de séducteur et de garçon pas très fidèle (il a d'ailleurs trompé Maddy, sa dernière petite amie), mais aujourd'hui, tout cela appartient au passé. Sa rencontre avec Rym dans La Villa des Coeurs Bridés 5 a tout changé : on dirait bien qu'il a enfin trouvé la bonne personne.

Rym et Vincent Queijo annoncent le sexe de leur bébé

En tout cas, ce n'est pas le moment de faire des erreurs puisque sa chérie est enceinte de leur petit bébé. Un petit bébé qui devrait arriver d'ici la fin de l'année, mais Rym Renom donnera-t-elle naissance à un garçon ou à une fille ? C'est ce week-end que les futurs parents ont donné la réponse lors d'une baby shower avec leurs amis : "C'est une fille", ont annoncé les amoureux !

Vincent Queijo et sa petite amie n'ont pas encore dévoilé s'ils avaient déjà des idées de prénom. En tout cas, Rym ne va pas être la seule à accoucher en 2020 puisque Laura Lempika est elle aussi enceinte, comme Kamila (Secret Story 11), tandis qu'Emilie Fiorelli attend son deuxième enfant.