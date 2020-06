Kamila (Secret Story 11) enceinte de Noré : elle dévoile son baby bump 🤰

Alors que Kamila et Noré forment l'un des couples les plus anciens de télé-réalité (ils sont mariés depuis 6 ans et sont ensemble depuis 10 ans), ils ne sont pas les premiers à être devenus parents. Mélanie Dedigama et Vincent, Coralie Porrovecchio et Boubacar Kamara, Emilie Fiorelli et M'Baye Niang ou encore Nabilla Benattia et Thomas Vergara les ont devancés, mais ce week-end, les anciens candidats de Secret Story 11 ont teasé l'annonce d'une surprise.

Kamila et Noré bientôt parents !

Leurs abonnés ont tout de suite imaginé l'arrivée prochaine de leur premier bébé. Et ils ont totalement vu juste puisque Kamila a annoncé être enceinte de Noré sur Instagram, tout en dévoilant son baby bump : "1+1 = 3, nous allons avoir un bébé !! On vous dévoile aujourd'hui notre secret bien gardé depuis 4 mois. Les papillons que j'ai dans le ventre depuis plus de 10 ans grâce à mon mari se sont transformés en un petit être précieux."