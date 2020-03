Antoine (La Villa des Coeurs Brisés 5) et Julie toujours en couple ? La candidate répond

"Je ne suis plus avec Antoine"

Julie et Antoine se sont mis en couple dans 10 couples parfaits 3... avant de se séparer en plutôt mauvais termes. C'est donc pour ça que leurs retrouvailles dans La Villa des Coeurs Brisés 5 étaient explosives, mais au fur et à mesure de l'aventure, les deux candidats ont retrouvé leur complicité et leur attirance. Ils ont alors décidé de se donner une seconde chance et malgré quelques disputes, ils sont repartis ensemble de l'aventure. Et maintenant que l'émission de TFX est terminée, on peut enfin savoir si la relation de Julie et Antoine a duré après le tournage.

C'est l'ex de Thomas qui a répondu à la fameuse question sur Snapchat : "Vous êtes nombreux à me le demander, non, je ne suis plus avec Antoine. Il avait pris la parole sur ça. Je vois qu'en ce moment il me descend un peu en disant que j'ai soif de buzz. En tout cas, ce n'est pas moi qui est refait une télé avec une inconnue qui s'appelle Beverly. Quand monsieur dit que je meurs pour la télé, il me fait bien rire parce que c'est le premier qui m'a contacté pour aller faire Dîner entre ex et compagnie. Parle pas. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas parlé. Je m'occupe de ma vie et pas de la tienne. Je suis très heureuse. Arrête de vouloir cracher sur moi parce que j'ai tellement de doss, il vaut mieux pas que tu parles."

"Je m'en veux d'avoir perdu autant de temps"

Quand Julie parle de Beverly, elle fait référence à la rumeur selon laquelle l'ex de Vivian Grimigni serait en binôme avec Antoine Goretti dans Les apprentis aventuriers 5. Et effectivement, le beau brun n'a pas eu des mots très tendres à l'égard de son ex récemment : "Je m'en veux d'avoir perdu autant de temps pour quelqu'un qui ne m'a pas respecté. Après, je n'ai aucune haine vraiment ! Je m'en veux juste à moi d'avoir été aussi bête, aussi aveugle d'être tombé dedans. Je me dis : 'Comment j'ai pu être comme ça'. Après, le fait d'être enfermé, on fait des stupidités. Quelle erreur !", a-t-il balancé sur Instagram.

Les couples de La Villa des Coeurs Brisés 5 qui durent

Contrairement à Julie et Antoine, Vincent Queijo & Rym, Clémence & Anthony Matéo, Manon Van & Dany, Sarah Fraisou & Ahmed et Théo & Cassandra sont toujours en couple depuis le tournage de La Villa des Coeurs Brisés 5. Cassandra et Théo ont bien failli se séparer après une infidélité de la part du candidat, mais la pote de Nathanya a décidé de rester avec son petit ami.