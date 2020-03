Cassandra (La Villa des Coeurs Brisés 5) trompée par Théo avec une ancienne candidate télé ?

Après son départ, décidé par Lucie Mariotti, Cassandra est revenue dans La Villa des Coeurs Brisés 5 pour rencontrer Théo, qui a craqué pour elle lors d'un appel vidéo avec son pote Antoine (10 couples parfaits 3). Le courant est rapidement passé entre eux et ils n'ont pas tardé à se mettre en couple. Leur relation a d'ailleurs duré à l'extérieur comme l'a annoncé la candidate sur Instagram : "Ça fait plusieurs mois maintenant que l'on cachait cette relation, mais il est temps de vous dire que Théo et moi sommes ensemble aujourd'hui." Félicitations !

Théo infidèle à Cassandra ?

Malheureusement, son bonheur a été rapidement été gâché par une rumeur assez moche : Théo aurait trompé Cassandra avec Amandine Michel, ex de Nicolas Jacquemart et ex-candidate des Anges 8. En réalité, le célibataire de La Villa des Coeurs Brisés 5 aurait été en couple avec les deux filles en même temps. Aqababe a balancé un message d'un internaute dans lequel il balance que Théo "était en train d'embrasser" Amandine lors d'une séance bowling : "Et là je vois qu'il est en couple avec Cassandra", ajoute-t-il.

Le blogueur a alors cherché des explications auprès du "chéri" de Cassandra et l'ex-participante à Giuseppe Ristorante : "Amandine m'explique que Théo et elle se parlent depuis des mois sur Instagram. Ils ont fini par se fréquenter et partir en vacances au ski. Mais depuis octobre, c'est les montagnes russes entre Théo et Cassandra. Théo et Amandine se voient et se parlent depuis novembre."