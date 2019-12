Cassandra (La Villa des coeurs brisés 5) en couple pendant le tournage ? Son (ex) petit ami balance

C'est la fin de l'aventure pour Cassandra. Ce lundi 30 décembre 2019, Lucie Mariotti a annoncé à la candidate qu'elle est arrivée à la fin de ses coachings et qu'il est temps pour elle de quitter La Villa des Coeurs Brisés 5, mais est-ce les vraies raisons de son départ ? Certains internautes pensent qu'elle est en réalité partie suite aux soupçons de Kevin Zampa. Si vous n'avez pas suivi les derniers épisodes, celui qui se serait remis avec son ex Molie est persuadé que Cassandra est en couple à l'extérieur.

Cassandra a-t-elle menti ?

Face à ces accusations, la jolie blonde s'est fortement énervée, ce qui a provoqué un violent clash avec Kevin. Cassandra a aussi démenti les doutes du candidat sur Instagram : "Ça ne sert à rien de dire que je suis une menteuse, que j'étais en couple. Je n'étais pas en couple mais c'était encore très fort, je pensais être amoureuse. (...) J'ai réussi à tout couper avec mon ex. Je ne suis plus avec lui. Ça fait un moment qu'on est plus ensemble."

Sauf que Aqababe a partagé une capture d'écran, dans sa story Insta, qui pourrait remettre en question les propos de la pote de Shanna. Pour preuve, un certain enguerran40 affirme qu'il était le petit ami de Cassandra au moment du tournage de La Villa des Coeurs Brisés 5 : "Pour être son ex, je vous assure qu'on était encore ensemble et j'ai énormément de preuves." Aïe... grillée ? Les internautes ne savent plus qui croire.