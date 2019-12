Cassandra (La Villa des coeurs brisés 5) sur son clash avec Kévin : "C'était un langage de sourd"

D'une séquence émotion à un clah, il n'y a qu'un pas dans La Villa des coeurs brisés 5 ! Parmi les nouveaux candidats qui ont rejoint l'aventure et font leurs débuts dans la télé-réalité, on retrouve la belle Cassandra. Ancienne Miss, elle a très rapidement eu l'image d'une jeune femme plutôt froide et réservée. Mais lors d'un face-à-face avec Kévin, on l'a découverte très énervée.

Cassandra s'explique sur son clash avec Kévin

Suite à la diffusion de cette séquence - et même avant - Cassandra a été victime de messages insultants sur les réseaux sociaux. Celle qui été élue Miss Aquitaine 2017 a donc tenu à réagir et à s'expliquer sur Instagram Stories. "J'ai ce besoin de me justifier par rapport à ce que je vois sur les réseaux sur mon caractère, comme quoi je suis froide." a-t-elle d'abord expliqué avant de revenir sur son clash avec Kévin que vous pouvez revoir en vidéo en fin d'article. Selon elle, tout avait bien commencé avec Kévin qu'elle considérait comme un "pote". Cassandra confie en effet, que, même si ça n'a pas été montré, ils se taquinaient souvent. "En off, il avait dit des choses qui étaient remontées à mes oreilles. Donc quand il vient me voir, je lui dis que je pense qu'on a besoin d'une discussion lui et moi. On a eu cette explication, c'était un langage de sourd." explique la candidate.

Ce qui l'a particulièrement énervée ? Les mots de Kévin au sujet de sa mère qui ont été coupés avec un bip au montage. "Ce qui été bipé, il a dit : 'J'aimerais bien ba*ser ou n*quer ta mère', je ne sais plus". Je ne le conçois pas du coup, je me suis énervée, je suis sortie hors de moi. C'est très rare de me voir dans cet état. (...) J'étais très énervée. Les garçons ont pris ma défense" se souvient-elle. Aujourd'hui, elle confie ne plus être en contact avec Kévin. "Ce sujet est clos. (...) Je ne lui donne plus de nouvelles, il ne m'en donne plus, il n'y a rien entre nous. On s'en fout. Y'a rien." a-t-elle lâché avant d'ajouter : "Je lui en voudrais toujours".

En couple pendant l'aventure ? Sa réponse cash

Dans sa story, Cassandra s'est également exprimée sur les rumeurs de couple : non, la jolie blonde n'était pas avec son ex au moment du tournage de La Villa des coeurs brisés 5. "Ça ne sert à rien de dire que je suis une menteuse, que j'étais en couple. Je n'étais pas en couple mais c'était encore très fort, je pensais être amoureuse. (...) J'ai réussi à tout couper avec mon ex. Je ne suis plus avec lui. Ça fait un moment qu'on est plus ensemble. Je n'ai plus de nouvelles de lui. Je ne veux plus entendre parler de lui, ça ne sert à rien de poser des questions. C'est du passé." a-t-elle expliqué. Si elle a pu tourner la page, c'est notamment grâce au coaching de Lucie. "Ça m'a libérée et fait du bien" avoue Cassandra.