Cassandra (La Villa 5) trompée par Théo... mais toujours en couple avec : elle s'explique

Alors que Cassandra et Théo ont officialisé leur couple, Aqababe a balancé une info qui a tout remis en question : le candidat de La Villa des Coeurs Brisés 5 a trompé sa petite amie avec une ancienne candidate télé-réalité, Amandine (Giuseppe Ristorante, Les Anges 8). Des preuves sont tombées : "Théo officialise son couple avec Amandine il y a quelques semaines, mais il y a 4 jours, elle voit que Théo et Cassandra sont ensemble sur Instagram. Elle le bloque et lui, lui explique qu'il est avec Cassandra pour la télévision et les abonnés", a notamment confié le blogueur.

"Il a fait quelque chose d'impardonnable avec elle"

Aqababe a ensuite balancé que Théo et Amandine Michel "se parlent depuis des mois sur Instagram" et qu'ils se fréquentent depuis novembre 2019. Un gros coup dur pour Cassandra qui a enfin réagi à cette histoire d'infidélité : "Après avoir appris tout ça, j'ai quitté la Normandie pour retourner voir une amie à Paris. J'étais mal, triste, j'avais honte, j'étais en colère et déçue. J'ai trouvé du réconfort auprès d'elle. À savoir que Théo a décidé de sauter dans le premier train pour me rejoindre à Paris car je ne voulais plus en entendre parler. Je ne répondais ni à ses messages ni à ses appels quasiment."

La pote d'Antoine dans La Villa des Coeurs Brisés 5 explique ensuite comment ça s'est passé entre elle et Théo lorsqu'il l'a rejoint à Paris : "On s'est vus, il m'a tout expliqué. Théo ne m'avait jamais autant ouvert son coeur, je l'ai vu les larmes aux yeux, honteux et avec peur de me perdre à tout jamais. (...) Il n'était pas en couple avec en même temps que moi, mais effectivement, il a fait quelque chose d'impardonnable avec elle."