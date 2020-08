Rym Renom et Vincent Queijo fiancés : il se confie sur la date du mariage

Rym Renom a dit oui à Vincent Queijo

Ils s'étaient rencontrés dans La Villa des Coeurs Brisés 5 sur TFX, où ils avaient eu un coup de foudre. Et depuis la fin de l'émission avec la love coach Lucie Mariotti, Rym Renom et Vincent Queijo sont toujours en couple. Les amoureux semblent même plus in love que jamais. Et d'ailleurs, les candidats de télé-réalité ont décidé de passer en cap en se fiançant. C'est sur Instagram que Rym a fièrement annoncé "Yes" avec un emoji bague, tandis que Vincent, lui, a écrit sur son compte : "Elle a dit oui" avec un emoji coeur rouge. Une demande en mariage qui s'est déroulée au Portugal, pays d'origine de l'influenceur, où ils ont passé leurs vacances d'été.