Julie Ricci (Mamans & Célèbres) absente de l'émission : elle dévoile les raisons de son départ

Julie Ricci absente de Mamans & Célèbres : elle explique pourquoi elle n'est plus dans l'émission

Alors qu'Emilie Nef Naf était de retour dans Mamans & Célèbres sur TFX, d'autres mamans ont quitté l'émission. C'est par exemple de Wafa qui serait en froid avec Jesta, de Charlène et Benoît ou encore de Tiffany qui s'était confiée à PRBK. Mais Julie Ricci, présente depuis la saison 1 du programme, est aussi absente des nouveaux épisodes de Mamans & Célèbres.

Pourquoi Julie Ricci, son mari Pierre-Jean Cabrières et leurs enfants Gianni (3 ans) et Giovann (1 an) ne sont plus présents ? "Est-ce que tu continues Mamans & Célèbres ?" a demandé un(e) internaute lors d'une session de questions-réponses dans sa story Instagram. Et Julie Ricci a confirmé ne plus être dans l'émission et a expliqué les vraies raisons de son départ : "Non. J'avais arrêté car je n'avais plus trop de choses à mettre en avant. C'était un peu répétitif mais qui sait...".

Du coup, c'est par manque d'actualité et de choses inédites que la mère de famille a préféré ne pas continuer le tournage. Mais l'ex candidate de Secret Story 4 ne ferme pas complètement la porte à une possible nouvelle saison.