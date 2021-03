Charlène et Benoît (Mamans & Célèbres) critiquent l'émission et annoncent faire une pause

Charlène et Benoît (Mamans & Célèbres) annoncent faire une pause et critiquent l'émission

Vous vous demandez où sont passés Charlène et Benoît dans la saison 4 de Mamans & Célèbres ? Eh bien il est très possible que vous ne les voyiez pas pendant un moment. Les deux amoureux révélés dans Secret Story 11 en 2017 et parents du petit Thyam ont annoncé sur les réseaux sociaux qu'ils faisaient une "pause" actuellement. La raison ? Ils ne sont plus tout à fait fans de l'émission de TFX.