Wafa en froid avec Jesta (Mamans & Célèbres) : elle explique enfin pourquoi leur amitié est terminée

Wafa ajoute : "Ni l'une, ni l'autre ne me parle de l'autre. Je ne voulais pas que Jesta critique Rania et vice-versa. Ca arrive d'avoir des copines qui ne s'entendent pas. Il y a eu ces petites tensions là-bas et en rentrant, on s'est expliqué avec Jesta. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de malaise, qu'elles étaient toutes les deux mes copines. En rentrant, c'est vrai que j'ai senti un peu de distance. On ne s'est jamais reparlées, mais on ne s'est pas embrouillé."

"On n'a plus rien à se dire"

La maman de 3 enfants révèle ensuite que Jesta lui a reproché de ne pas avoir assez pris son parti dans l'histoire avec Rania : "Elle pense que j'aurais dû faire certaines choses, mais moi si elles se prennent la tête ce n'est pas... Elle m'a déjà dit que j'aurais pu prendre sa défense. Je reconnais avoir fait l'autruche entre elles, mais je ne voulais pas me mêler de cette querelle. Et puis, elles ne sont pas de la même ville donc on ne se serait jamais revues toutes les trois ensemble."

Une réconciliation entre Wafa et la femme de Benoît est-elle possible ? "Je n'ai aucune animosité ni envers elle, ni envers Benoît (...) Les liens ont été coupés, on n'a pas eu de discussion (...) On va continuer sur la même lancée, on n'a plus rien à se dire", répond l'ex-candidate de Koh Lanta. En revanche, Wafa est toujours aussi proche de Rania (Les Vacances des Anges 4) : elles sont même récemment parties en vacances ensemble à Ibiza.