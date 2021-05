Mamans et célèbres : une candidate phare quitte l'émission et révèle pourquoi

Wafa révèle pourquoi elle quitte Mamans et célèbres

Wafa, qui a lancé la marque Bow avec Oliver, a expliqué les raisons de son départ de Mamans et célèbres. Lors de sa réponse en story, la candidate a en effet précisé que si elle a décidé de quitter le programme, c'est "parce qu'on est vraiment fatigué entre la naissance d'Aaron, les travaux de la maison, tout ça. Ça fait plus d'un an et demi qu'on tourne, donc on prend un peu de temps pour nous". Ce départ, c'est donc à cause de la fatigue de son troisième accouchement, et de l'arrivée de son troisième enfant dans la famille qu'il faut gérer en même temps que les travaux chez eux.

L'ex aventurière de Koh Lanta qui n'avait pas kiffé la saison en 2016 avait aussi précisé à Télé Star : "Si un jour, l'un de mes enfants me dit 'stop', j'arrêterai évidemment tout de suite". Quant à son bébé Aaron, Wafa et Oliver sont ravis d'avoir encore agrandi la famille. "J'étais déterminée" avait-elle déclaré au même média, "On a dit avec Oliver : 'vas-y, si on doit faire un enfant, c'est maintenant. On est chaud, tant qu'on est jeunes, on est encore un peu dedans avec Jenna. On a foncé et après j'ai dit 'T'es sûr Oliver ?'. Et un mois après, j'étais enceinte", donc "quand on l'a su, on a trop rigolé".