Wafa (Mamans et célèbres) enceinte de son 3e enfant : elle dévoile le sexe du bébé, surprise !

Alors que Kelly Helard est enceinte de son deuxième enfant, tout comme Stéphanie Clerbois, Wafa, elle, attend son troisième bébé : elle est déjà maman de Manel, 14 ans, et Jenna, 2 ans et demi, qu'elle a eu d'une deuxième union avec son compagnon Oliver, vu dans La Bataille des couples 2. "Baby 3 is coming !!!! Nous sommes très heureux de partager cette bonne nouvelle avec vous" a annoncé l'ex-candidate de Friends Trip 3 en septembre 2020 sur Instagram.

Wafa enceinte d'un petit garçon pour la première fois !

Aujourd'hui, ses abonnés se demandent bien évidemment si elle est encore enceinte d'une petite fille ou si le futur bébé sera un petit garçon pour la première fois. Eh bien, Wafa et sa petite famille ont dévoilé le sexe du bout de chou dans une longue vidéo postée sur Instagram.

Alors que Manel misait sur un baby boy et Oliver plus sur une baby girl, la maman de Mamans et célèbres attend finalement... un petit garçon : "C'est trop bien ! On a un garçon ! C'est un truc de ouf", a réagi Wafa. Les futurs parents n'ont pas organisé de baby shower pour l'occasion, ils ont simplement reçu la réponse écrite dans un coin de l'échographie.