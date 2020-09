Kelly Helard enceinte de son 2ème enfant : elle révèle le sexe et le prénom du bébé

Entouré de sa mère Kelly Helard et de son père Neymar qui sont de nouveau en couple, le jeune Lyam a fièrement révélé s'il s'agissait d'une petite fille ou d'un petit garçon. "Maman est enceinte et c'est une petite soeur, j'aime trop ma petite soeur" a-t-il ainsi déclaré, dévoilant donc que Kelly Helard et Neymar attendent cette fois-ci une fille. Et sa maman la surnomme déjà sa "petite princesse".

Et ils ont aussi déjà trouvé le prénom du bébé

Puis, Lyam a également confié le prénom que portera sa petite soeur. Car oui, Kelly et Neymar qui avaient participé à Moundir et les apprentis aventuriers 2 sur W9 ont réussi déjà se mettre d'accord sur un prénom pour leur bébé. Avant de prononcer le prénom de l'enfant, le fils aîné a écrit le prénom de sa petite soeur à naître sur un tableau : "Liana".

Celle que vous pouvez suivre dans les épisodes de Mamans et célèbres sur TFX, où elle partage le quotidien de sa vie de famille, n'est pas la seule maman du casting à attendre son deuxième enfant. Stéphanie Clerbois est enceinte de son ex Eric et Jesta est enceinte du deuxième bébé avec Benoît.