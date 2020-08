Stéphanie Clerbois enceinte : elle dévoile le sexe de son deuxième enfant avec Eric

Une nouvelle accueillie avec joie par la petite famille et par de nombreux candidats de télé-réalité. Julie Ricci, Julia Paredes, Stéphane Rodrigues qui est papa depuis peu, Maddy, Anaïs Camizuli ou encore Beverly ont envoyé un message pour féliciter le couple.

Dans une interview donnée à nos confrères de Purepeople, Stéphanie Clerbois s'était confiée sur cette grossesse inattendue. "On ne va pas se mentir, c'est un bébé surprise mais tout le monde est content parce qu'au final ça reste un bébé bonheur. Notre relation continue à évoluer, mais ce n'est pas parce qu'il y a un bébé qu'on s'oblige à directement ré-emménager ensemble, à se voir plus, on a vraiment envie de prendre notre temps et de reconstruire quelque chose. On se dit que si on doit se remettre véritablement ensemble, il faut que ce soit solide pour refonder une famille." avait-elle confié.