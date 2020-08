Jesta (Koh Lanta) enceinte de son deuxième enfant avec Benoît : "Début 2021, nous serons 4"

"Bientôt, nous serons 4"

Après Julie Ricci, qui a donné naissance à son deuxième enfant, la petite famille de Manon Marsault et Julien Tanti, Kelly Helard et Neymar et Stéphanie Clerbois et Eric va elle aussi de nouveau s'agrandir. Attendez, ce n'est pas fini. Pour preuve, Jesta et Benoît seront 4 en 2021 ! Eh oui, l'ex-candidate de Koh Lanta est enceinte pour la deuxième fois, un an après la naissance de Juliann (le 15 juillet 2019) : "Nous avons fêté nos 4 ans d'amour avec Benoît et bientôt nous serons 4 !!", a-t-elle annoncé sur Instagram.

Jesta a partagé une vidéo dans laquelle son mari et elle organisent une surprise à leur petit garçon : "Nous avons tellement d'amour à donner que nous sommes très heureux et reconnaissants de pouvoir agrandir notre famille à nouveau. Vous étiez nombreux à vous en douter, ça devenait de plus en plus compliqué de vous croiser dans les rues avec un ventre déjà bien arrondi, que j'ai un sentiment de soulagement intense ce soir de ne plus avoir peur qu'on dévoile notre petit jardin secret, celui que nous vous cachions depuis quelques mois."