La famille de la télé-réalité n'en finit plus de s'agrandir ! Après Manon Tanti, Laura Lempika, Maeva Martinez, Kelly Helard ou encore Emilie Fiorellii, séparée de M'Baye Niang, une autre candidats phare vient d'annoncer sa grossesse : Stéphanie Clerbois ! La candidate des Anges 11 a annoncé la bonne nouvelle en dévoilant son baby bump sur Instagram.

Stéphanie Clerbois enceinte de son 2e enfant... avec son ex Eric

Déjà maman d'un petit Lyam, âgé de 5 ans, elle va bientôt être maman pour la deuxième fois ! "Je te promets de te protéger et de t'aimer aussi fort que ton grand frère.", écrit-elle. Qui est le père ? Eh bien, il s'agit d'Eric, le père de son premier enfant dont elle s'est séparée à plusieurs reprises. "Nos chemins n'étaient pas faits pour être séparés et je sais que tu seras à nouveau un super papa @eric_221829. On a tellement hâte que tu sois parmi nous petite crevette."

"Nos chemins n'étaient pas faits pour être séparés"

Une grossesse sur laquelle elle s'est confiée dans l'émission Mamans & célèbres sur TFX. Espérons que ce deuxième enfant amène un peu plus de stabilité dans leur couple... En tout cas, de nombreuses stars de télé-réalité se sont réjouit de cette nouvelle et ont tenu à féliciter celle qui était sortie avec Florent Ré sur le tournage de La Villa des Coeurs Brisés 3. Parmi elles, Maeva Martinez, Vivian Grimigni, Charlene Lemer qui a accouché il n'y a pas longtemps, Emilie NefNaf, Sabrina Perquis, Laura Lempika, enceinte de Nikola Lozina, ou encore Julia Paredes.