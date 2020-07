Kelly Helard enceinte de son deuxième enfant : sa grande annonce avec Neymar 🤰

Neymar et Kelly Helard bientôt parents pour la deuxième fois

Tout comme pour Julie Ricci et son mari Pierre-Jean Cabrières, le bébé numéro 2 est en route pour Kelly Helard et Neymar, de nouveau en couple depuis presqu'un an ! C'est dans une vidéo postée sur MYTF1 que les deux anciens candidats de Moundir et les apprentis aventuriers 2 ont annoncé la très bonne nouvelle, enfin plutôt leur fils Liam : "bonjour les copains et les copines, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, maman a un bébé dans le ventre." Pas de temps à perdre pour le petit garçon.

Kelly Helard confie ensuite : "je suis enceinte de trois mois. On est ravi de vous le dire, on attendait que tout aille bien. Mon petit bidou commence à sortir. C'est en famille qu'on vous l'annonce : on sera 4 pour décembre." Neymar et l'ex-participante phare des Ch'tis semblent donc avoir réussi à régler quelques uns de leurs problèmes. Il y a en tout cas une belle évolution depuis l'annonce de leur dernière rupture et leur retour de flamme. Félicitations !