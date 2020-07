Maeva Martinez enceinte de son chéri Jules Havez : "Tu es mon monde, le père de notre bébé"

Alors que Maeva Martinez et Marvin Tillière semblaient être séparés pour de bon, ils ont décidé de se donner (encore) une seconde chance dans Moundir et les apprentis aventuriers 4 : "c'est magique. J'ai l'impression d'avoir vécu une vie entre notre relation d'il y a trois ans et aujourd'hui. J'ai l'impression d'avoir un homme différent en face de moi", confiait l'ex-candidate de Secret Story 10 à PRBK à l'époque. Les amoureux ont finalement rompu quelques mois plus tard... Quand ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas !

Maeva Martinez bientôt maman !

Par contre, les internautes ne s'attendaient pas à ce que Maeva Martinez oublie aussi vite Marvin Tillière en se remettant en couple avec un autre homme. L'heureux élu ? Jules Havez. Cette nouvelle relation n'a d'ailleurs rien à voir avec l'ancienne puisque la rivale de Sarah Lopez et son chéri sont déjà fiancés et... vont bientôt devenir parents pour la première fois.

C'est sur Instagram que Maeva Martinez a annoncé sa grossesse et a partagé une vidéo où elle partage l'excellente nouvelle à son fiancé et à sa mamie : "Nous avons l'immense plaisir de vous annoncer que la famille s'agrandit... la nôtre. Dans mes souvenirs, cette idée me paraissait si utopiste, celle qu'un jour j'aurais le bonheur de fonder la mienne, dans l'amour et la tendresse. Je vous laisse ces quelques moments intimes et précieux où j'ai annoncé l'arrivée de ce petit être à @ju.havez et ma mamie."