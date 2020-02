Maeva Martinez fiancée à son chéri Jules Havez : "De tout mon être, je t'ai dit oui !"

Depuis plusieurs années, on a subi de nombreux rebondissements dans la relation entre Maeva Martinez et Marvin Tillière. Depuis leur rencontre dans Secret Story 10, les deux candidats de télé-réalité ont vécu une histoire passionnelle, rythmée par de nombreux coups de colère, crises de jalousies, ruptures et réconciliations. Mais voilà, après une énième rupture, il semblerait que la dernière soit la bonne.

Maeva Martinez en couple avec Jules Havez

La candidate de Moundir et les apprentis aventuriers 4 a en effet tourné la page et retrouvé l'amour. En décembre dernier, elle présentait son nouveau petit ami, un certain Jules Havez, originaire de Nantes comme elle. Depuis, ils ne cessent de s'afficher plus amoureux que jamais et ont même partagé leurs vacances romantiques à Punta Cana, en République Dominicaine.

Les amoureux se sont fiancés !

Alors qu'ils fêtaient leur amour ce 14 février 2020, Maeva a annoncé une bonne nouvelle : le sportif spécialisé dans les arts martiaux et les sports de combat a fait sa demande en fiançailles, et elle a dit oui ! "De tout mon être, je t'ai dit oui ! je t'aime". En apprenant cela, plusieurs candidates de télé-réalité ont tenu à la féliciter, à l'instar de Yamina ou encore Sophia Lazare.